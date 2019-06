- Køen står fra Sandmoen til Klett

Babylykke for norsk landslagsspiller - står over viktige kamper

- Det hoper seg opp i Storlersbakken. Trafikken går greit i venstre felt, slik at det går greit for de som skal i retning Oslo. Men trafikken står i høyre felt, sier Anita Berglund, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen.

Det er dermed de som skal i retning Orkanger som må smøre seg med tålmodighet.

Stopp i rundkjøringa

- Problemet er rundkjøringa på Klett. Når det blir så mye trafikk, så blir det stopp, og folk kommer seg ikke gjennom denne, sier Berglund ved 18-tiden.

I løpet av ettermiddagen har det kommet flere meldinger til Adresseavisen om køer ulike steder, særlig ut av Trondheim.

- Nå står trafikken i to filer helt fra City Syd ned til Klett. Nå er det akkurat som før nyveien ble bygget. Og dette har vi betalt for! sier en frustrert innringer i 17.30-tiden fredag.

Ved 19-tiden er det fortsatt store problemer med trafikkavviklingen rundt Klett. Først fra Øysand går trafikken som normalt.

Så greit ut tidlig på ettermiddagen

Da vi snakket med Veitrafikksentralen i 15-tiden var det allerede stor trafikk, men da var det lite kø på veiene rundt Trondheim.

- Foreløpig flyter trafikken greit. Det er litt kø i sørgående felt i Moholtlia, men ellers ser det ut som det går greit, sa Anita Berglund, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen ved 15-tiden fredag.

Litt ekstra kø oppsto akkurat i Moholtlia da en bil som har stanset med nødblink i høyre kjørefelt, ved Esso-stasjonen litt før klokken 16.00. Bilen kom seg videre etter kort tid, men mye trafikk gjør at det fortsatt etter klokken 16.00 er køtilstander.

Dårlig vær

Vanligvis betyr pinsehelg stor trafikk ut av byen på fredag ettermiddag.

- I og med at det ble så dårlig vær, så kan det være at ikke så mange reiser fredag ettermiddag. Vi kan håpe at noen utsetter turen litt, slik at trafikken fordeler seg litt bedre, sier Berglund.

I 16.00-tiden meldes det om køtilstander ut av byen mot øst fra Grillstadtunnelen.