- Vi forventer at det blir kø

Saken oppdateres.

Ved 15-tiden er det stor trafikk, men lite kø på veiene rundt Trondheim.

- Foreløpig flyter trafikken greit. Det er litt kø i sørgående felt i Moholtlia, men ellers ser det ut som det går greit, sier Anita Berglund, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen hos Statens vegvesen.

Når hun sveiper over områdene med kamera, ser hun fin flyt i trafikken både på Være, i Stjørdal og over Heimdalsmyra.

Vanligvis betyr pinsehelg stor trafikk ut av byen på fredag ettermiddag.

- I og med at det ble så dårlig vær, så kan det være at ikke så mange reiser fredag ettermiddag. Vi kan håpe at noen utsetter turen litt, slik at trafikken fordeler seg litt bedre, sier Berglund.

Hun regner imidlertid med at det vil bli noe kø fredag ettermdidag.

- Vi forventer kø på Heimdalsmyra, ihvertfall rundt femtida, sier Berglund.

- Hvordan ser det ut på Flakk?

- Foreløpig er det bare en rekke med biler, og det er ikke mer enn de kommer med neste ferje, sier Berglund ved 15-tiden.