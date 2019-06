Frøyapolitikerne gir opp kampen mot vindkraft

Kan det å være sprek kompensere for overvekt? Ny studie overrasker

Saken oppdateres.

Det betyr at kommunen ikke går til rettsak for å få stanset vindkraftutbyggingen på Frøya, skriver Hitra-Frøya.

Årsaken er at kommunens advokat mener det er lite sannsynlig at kommunen vil vinne fram i en rettsak.

Det ser derfor ikke ut til at det er flere hindringer for at Trønderenergi skal få bygge ut det planlagte vindkraftverket.

Men aksjonistene gir seg ikke, sier aksjonsleder Hans Anton Grønskag.

- Vi fortsetter aksjonene og kommer til å være uforutsigbare, sier han.

Møte onsdag morgen

Formannskapet var samlet til møte onsdag morgen for å diskutere hva kommunen skulle gjøre etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet før helga ga klarsignal til utbygging. Statsråd Monica Mæland (H) og departementet sa da seg seg enig med Fylkesmannen i at Frøya kommune ikke kan trekke tillatelsen til å bygge vindkraftverk på Frøya.

Tre alternativ til vedtak

Da politikerne i øykommunen møttes i dag, hadde de tre alternativer, skriver lokalavisa.

Å gå rettens vei. I dette ligger også en mulighet om å be retten om midlertidig forføyning nok en gang. Å løfte hele sakskomplekset inn til Sivilombudsmannen Alternativt ikke gjøre noen ting og ta det som har skjedd til etterretning.

Formannskapet ble enstemmig enige om det siste alternativet.

- Kommunen kunne ha stoppet det før

Grønskag i aksjonistgruppa Nei til vindkraftverk på Frøya mener det er slett jus som ligger bak behandlingen både i departementet og hos Fylkesmannen. Spørsmålet har vært om Trønderenergi først kom i gang med utbyggingen etter at dispensasjonen for å bygge var gått ut. Fylkesmannen skriver i sitt vedtak at kraftselskapet i april ble hindret av aksjonister. Det var ikke tilfellet, sier Hans Anton Grønskag.

- Vi har klare bevis på at det ikke er tilfelle, sier han. Grønskag sier videre at den arbeiderpartistyrte kommunen hadde flere muligheter til å stoppe utbyggingen, men gjorde det ikke.

