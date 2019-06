De er helt uenige om vindkraftutbygging - søndag møtes de til duell

Saken oppdateres.

Søndag møtes de til vindkraftduell på folkemøtet Klimatoppmøte Trøndelag. Adresseavisen arrangerer møtet i samarbeid med NTNU og vitenskapsfestivalen The Big Challenge.

De siste månedene har det stått et slag om Frøya i Nessadalen ved fylkesvei 716 sør på øya. I begynnelsen av april skulle Trønderenergi starte anleggsarbeidet for å bygge 14 vindturbiner, hver 180 meter høye. Det har møtt sterk motstand lokalt. Vindkraftaksjonistene på Frøya er denne våren blitt symbolet på vindkraftmotstand i hele landet. Hans Anton Grønskag har stått i spissen for motstanderne som har gjort det så vanskelig for Trønderenergi å sette i gang arbeidet.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi har tidligere sagt til Adresseavisen:

- Vi har trodd vi var en del av løsningen. Nå er vi blitt en del av problemet.

På Klimatoppmøte Trøndelag vil vi få svar på hvorfor vindkraft skaper så sterke reaksjoner, og hvorfor Grønskag og de andre aksjonistene absolutt ikke vil ha vindkraftanlegg på øya. Og vi ønsker å få vite hvorfor konsernsjefen i Trønderenergi mener at vindkraft er et svar på klimakrisa.

I en lederartikkel slår Adresseavisen fast at aksjonistene på Frøya har oppnådd mye selv om slaget om vindkraften på Frøya nå er tapt. «Det folkelige engasjementet på Frøya har vært viktig. De har oppnådd nasjonal oppmerksomhet, fått satt spørsmålet om ødeleggelse av urørt natur på dagsorden og vært med på å vekke folkeopinionen. Det er mye som tyder på at Frøya-aksjonen vil bety like mye for vindkraftutbygging på land som Alta-aksjonen hadde å si for utbyggingen av norsk vannkraft.»