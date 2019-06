Måtte slukke brann i en nylig fraflyttet leilighet

Høye hastigheter på E6 i Stjørdal for andre dag på rad

Saken oppdateres.

Nødetatene rykket ut til en brann i en firemannsbolig i Momarka i Levanger fredag morgen. Det var kraftig røykutviking fra en av leilighetene.

- Det var en nabo som la merke til røyken og som meldte fra til brannvesenet, opplyste operasjonsleder Trond Hangaas i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Ingen hjemme

Klokken 09.50 opplyste operatør Morten Brøndbo ved 110-sentralen i Namsos at det var bekreftet brann i leiligheten.

Brannvesenet var raskt på stedet, og politiet kunne like etterpå informere om at det ikke var spredningsfare til nabobygg.

Ifølge operasjonsleder Hangaas hadde det brent i en av leilighetene i firmannsboligen.

- Det er ikke personer i leiligheten, konstaterte operasjonslederen klokken 10.00.

Politiet fikk melding om brannen klokka 09.25 fredag formiddag.

Nylig fraflyttet

Politiets innsatsleder på stedet, Stig Viken, opplyser at politiet vil etterforske for å finne brannårsaken. Han sier det er for tidlig å si noe om teoriene de har.

- Brannen oppsto i en leilighet i en firemannsbolig som nettopp er fraflyttet. Leiligheten som er rett under, er også rammet fordi det har blitt vannskader i denne. Den var også fraflyttet.

Han forteller at det kun var én beboer igjen i firemannsboligen da brannen brøt ut. Han kom seg ut.

- Han har allerede fått gå inn igjen. Han var hjemme i en naboleilighet til den som brant. Ellers var det andre naboer som så at det kom røyk fra firemannsboligen.

Viken skryter av brannvesenets innsats.

- Brannvesenet fikk slukket brannen raskt. Det er betydelige skader i leiligheten som brant, sier han.

#Levanger. Nødetatene rykker ut til enebolig, etter melding om kraftig røykutvikling. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) June 14, 2019