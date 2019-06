Mandag blir det klart hvem som skal betjene Dovrebanen, Nordlandsbanen og Trønderbanen

Her har UP stått tre dager på rad - men resultatet er det samme

Saken oppdateres.

- Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik kunngjør tildeling av kontrakt for trafikken på Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen mandag 17. juni 2019 kl 1200, står det.

Det var avisa Opdalingen som først omtalte saken.

Oppstart fra juni 2020

Jernbanedirektoratet håndterer anbudskonkurransene for på vegne av Samferdselsdepartementet.

- Den valgte operatøren får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020, står det i kunngjøringen.

Strekningene inngår i den andre trafikkpakken som er lagt ut for konkurranse om togtrafikken i Norge. Tidligere har britiske Go-Ahead vunnet anbudskonkurransen om Sørlandsbanen.

Endret reglene

I den andre trafikkpakken har regjeringen valgt å vektlegge pris enda høyere enn i den første pakken på Sørlandsbanen.

Til Aftenposten i desember i fjor bekreftet kommunikasjonssjef og ansvarlig for jernbanekonkurransene i direktoratet, Svein Horrisland, at «Trafikkpakke to Nord» har følgende tre såkalte tildelingskriterier: Pris 50 prosent, kvalitet 45 prosent og «oppdragsforståelse» fem prosent.

Når vinneren av anbudskonkurransen offentliggjøres mandag har det gått vel seks måneder siden fristen gikk ut, 3. desember 2018.