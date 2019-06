Én av verdens første ubemannede plattformer er på vei til Valhallfeltet

Lytter til protester: Energiministeren vil stramme inn på konsesjoner for vindkraft

Saken oppdateres.

Plattformdekket blir en del av en av de første ubemannede plattformene i verden og skal pumpe opp rundt 60 millioner fat olje på Valhallfeltet.

Marginalt prosjekt

Våren 2017 etablert Aker BP, Kværner, ABB og Aker Solutions en allianse for å samarbeide om brønnhodeplattformer. Dette er det første prosjektet i samarbeidet. Plattformen vil normalt være ubemannet, og kontrakten er et gjennombrudd for Kværners satsing på slike installasjoner.

- Dette viser at vi nå kan realisere marginale prosjekter gjennom å samarbeide og bruke kompetansen fra flere parter for å sette sammen et konsept som blir konkurransedyktig og realiserbart, sa Sturla Magnus, konserndirektør i Kværner til Adresseavisen i høst.

Ferdig på 14 måneder

Ifølge pressemeldingen setter plattformen en ny standard for hvor komplett en installasjon kan være før avreise.

- I dag, bare 14 måneder etter at de første stålplatene ble kuttet, er plattformdekket klart for transport til feltet nøyaktig som avtalt. Sammen har vi utviklet nye løsninger og implementert en rekke forbedringer for sikkerhet, produktivitet og redusert kostnadsnivå i prosjektet, sier Magnus i pressemeldingen.

Plattformen er produsert under budsjett og den raske leveransen gjør at produksjonen kan starte tidligere enn planlagt.

Ingen personskader

Det 2 000 tonn tunge plattformdekket skal kobles sammen med stålunderstellet som ble levert fra Kværner i april. Leveransen er gjennomført uten alvorlige skader på mennesker eller miljø, heter det i pressemeldingen.

- Vi er svært fornøyd med at plattformdekk og understell til Valhall Flanke Vest ferdigstilles uten personskader samtidig som kostnadene er under opprinnelig budsjett. Den korte gjennomføringstiden setter også en ny standard for fremtidige prosjekter. Valhall Flanke Vest-prosjektet demonstrerer verdiskapning gjennom alliansemodellen, der Aker BP og sentrale leverandører jobber tett sammen med felles mål, sier Karl Johny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, i pressemeldingen.

Kontrakten hadde ved signering 18. desember 2017 en verdi for Kværner på i underkant av 1 milliard kroner. På det meste har rundt 650 personer fra Kværner, alliansen og underleverandører arbeidet på prosjektet. I tillegg har mer enn 50 lærlinger gjennomført store deler av sin fagopplæring på Valhall Flanke Vest, skriver Kværner Verdal.

