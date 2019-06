Svenskene skal kjøre tog i Midt-Norge

Endelig har byen fått et verktøy for å styre hybelutviklingen

Saken oppdateres.

Gamle NSB, Vy, tapte slaget om Midt-Norge mot SJ Tog fra Sverige. De neste ti årene er det svenskene som skal kjøre togene inn og ut av Midt-Norge - og på Nordlandsbanen.

Det kunngjorde jernbanedirektør Kirsti Slotsvik mandag formiddag.

I følge jernbanedirektøren skilte det svært lite i kvalitet mellom de to selskapene som var i sluttfinalen, Vy Tog og Sj Tog.

- Men på pris var det det stor forskjell. Vi skal betale en femtedel av det vi gjør i dag, sier Slotsvik.

Svenske tilstander

Svenskene legger ikke skjul på at det er deilig å hale i land kjempekontrakten i Norge.

- Det er klart, hadde det vært vinter, hadde det muligens føltes enda bedre. Men dette er veldig stort for oss. Det kjennes bra å få lov til å slå nordmennene på tog, sier markeds- og salgsdirektør Thomas Sibersky i SJ Tog.

Sibersky sier at også han er litt overrasket over de knuste nordmennene så grundig.

- Vi vet lite om Vys tilbud. Vi har regnet på våre forpliktelser. Det vi vet, er at alt vi ha sagt vi skal gjøre har vi gjennomført tidligere. i Sverige.

Svenskene kjører mer tog enn nordmennene. SJ Tog satser på svenske tilstander i Norge - og begrunner sine regnestykker med at passasjergrunnlaget kan økes betydelig.

Mens operatørbyttet er svært dramatisk for det norske togselskapet Vy, forsikrer SJ-direktøren at Vys ansatte kan ta overgangen rolig.

- Dette er en virksomhetsoverdragelse. Vi kommer til å gi tilbud til alle.

- Alle?

- Ja. Alle skal få fortsette hos oss om de vil.

Dramatisk priskutt

Operatørbyttet innebærer en dramatisk kostnadsreduksjon for det offentlige, for et tilsvarende - og etterhvert forsterket togtilbud for de reisende i Midt-Norge og Nord-Norge.

Svenskene har sagt de skal klare å kjøre tog i ti år for det samme som det i dag koster å kjøre tog i to år.

– Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femdel av hva trafikken drives for i dag, sier jernbanedirektør Slotsvik.

Hun peker på at Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge - omlag 300 millioner kroner.

Mens kvalitet var vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent i konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om Trafikkpakke Nord. I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbudet først sikret gjennom flere minstekrav.

Tre tilbydere deltok

Det har vært kjent at Vy og SJ Norge har levert tilbud i anbudskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina var prekvalifisert i konkurransen, som betyr at selskapene kunne motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta.

Jernbanedirektoratet opplyser nå at det var tre tilbydere som deltok i konkurransen.

Flere har spekulert på om Trafikkpakke Nord 2 er en mindre interessant strekning fordi banene trafikkerer mer grisgrendte strøk, det kjøres både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.

Eid av den svenske staten

Banene inn og ut av Midt-Norge er en del av Trafikkpakke 2 - og skal altså konkurranseutsettes fra 2020.

SJ Tog får kontrakten for en periode på inntil ti og halvt år - og skal starte trafikken fra juni neste år.

SJ Norge er et norsk datterselskap av Sveriges største persontrafikkoperatør SJ. SJ er heleid av den svenske stat. SJ opererer allerede i dag i Norge og driver togtilbudet mellom Stockholm og Narvik og mellom Stockholm og Oslo.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter