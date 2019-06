Røyk fra industribedrift i Stjørdal

Skal ha vært aktuell for RBK: Eliteserieprofil med positiv dopingprøve

Ranheim-treneren angrer på at han ikke har gitt denne spilleren sjansen i Eliteserien

Det haglet inn med nødtelefoner om uforsvarlig kjøring. Da politiet fant bilen, endte turen i et autovern

Da John antydet at de gamle skurene var fredet, kom kong Harald med et overraskende forslag.

I 1897 ble det vedtatt at Domkirkegården skulle være offentlig park

- Nidarosdomen var en skam for landet

Bare to dødsulykker på 150 år.

Anmeldt for manglende bruk av redningsvest

Han blir ny rektor for skole med 1000 elever

Det haglet inn med nødtelefoner om uforsvarlig kjøring. Da politiet fant bilen, endte turen i et autovern

I 1897 ble det vedtatt at Domkirkegården skulle være offentlig park

Et hjerte av stein

- Nidarosdomen var en skam for landet

Bare to dødsulykker på 150 år.

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag melder på Twitter like før klokken 16.00 fredag at nødetatene har rykket ut etter en melding om røykutvikling på en industrivirksomhet på Stjørdal.

- En brannbil er på stedet og har kommet i kontakt med en person fra virksomheten. Det opplyses at det ikke er ansatte inne i bygget, sier Kamilla Engen, operasjonsleder hos politiet.

- Det ser ikke ut som en alvorlig situasjon, selv om det er litt for tidlig å slå fast det ennå. Det meldes fra stedet at det ikke er behov for sikkerhetssone rundt bygget og vi har kontroll på øvrige beboere i området, sier Engen.

Klokken 16.15 opplyses det på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen.