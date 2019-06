To personer til sykehus etter brann i Trondheim

Sykkelsjef raser etter at U23-NM ble avbrutt: – Det er direkte pinlig

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag meldte i 23-tiden søndag kveld om en brann i en leilighet på Saupstad.

- Det har vært et branntilløp som vi undersøker nærmere nå, men det er kontroll på stedet, opplyste brannmester André Lindgjerdet ved 110-sentralen i Trondheim like etter at brannen ble meldt.

To personer er sendt til akuttmottaket for en sjekk etter å ha pustet inn røyk, opplyser politiet.

- Det var ingen i leiligheten da det begynte å brenne, og de som som ble sendt til legesjekk var naboer i den samme blokka som hadde fått i seg røyk. Brannen startet på kjøkkenet og brannvesenet har revet deler av kjøkkenet for å forsikre seg om at brannen er skikkelig slukket, opplyser operasjonsleder Svein Åkervik ved Trøndelag politidistrikt.

Brannårsaken er foreløpig ukjent, men brannen kan ha startet i kjøkkenvifta, ifølge politiet.