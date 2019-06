Frykter at veien skal gi etter

Et sterkt jordvern er fortsatt viktig

Saken oppdateres.

Politiet måtte rykke da det kom inn melding om jordskred, men det skulle vise seg da patruljen kom frem at det dreide seg om vann og jord som rant mot veibanen på fylkesvei 715 ved Hogsdalen i Indre Fosen.

Politiet fikk melding klokka 13.47 mandag ettermiddag.

Statens vegvesen sendte ut entreprenører og teknisk vakt i kommunen ble varslet.

- Det er mest vann det er snakk om, men vi frykter at det graver seg under asfalten. Det kan gjøre veien ustabil, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt.

- Det er mulig at det er noe galt med en demning ovenfor veien. Det melder i alle fall entreprenøren tilbake til oss, sier Bergstrøm.

Teknisk vakt i Indre Fosen kommune, Øyvind Haugan, opplyser til Adresseavisen at det var et rør fra et kraftverk som hadde sprukket.

