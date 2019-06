E6 er helt åpen igjen etter bilberging

Ampert under islamfiendtlig demonstrasjon på Solsiden

Trønder med kjempehopp i lengde. Kun to centimeter unna norgesrekorden fra 1973

Mann i 30-årene anmeldt for råkjøring i Soknedal

«Look at this! Summer’s here!» 5

Her må du virkelig kjenne din lokalkunnskap

RBK-børsen: «Skapte omtrent like mye ubalanse alene som resten av laget til sammen»

Ingen tid til publikumsfrieri, her skal det rockes! 5

Mann i 30-årene anmeldt for råkjøring i Soknedal

RBK-børsen: «Skapte omtrent like mye ubalanse alene som resten av laget til sammen»

Ingen tid til publikumsfrieri, her skal det rockes!

Saken oppdateres.

- Et vogntog havnet utenfor veibanen i 15-tiden i dag. Bergingen har startet og de ble nødt til å sperre E6 for å få den opp, sa trafikkoperatør Kim Jørgen Benan ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge til Adresseavisen rundt klokka 20 lørdag.

Personbiltrafikken kunne passere via en rasteplass, men tungtrafikken måtte vente.

Vegtrafikksentralen i Midt-Norge skriver på Twitter rundt klokka 20.30 at all trafikk kan passere, men at det gjenstår noe oppryddingsarbeid før bilberger forlater stedet.