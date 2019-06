Jonas forteller for første gang hvorfor han hoppet av Johndoe

Saken oppdateres.

Som følger av kollisjonen hadde ambulansen stengt av begge kjøreretninger for øyeblikket. Veien ble åpnet igjen ved 15.30-tiden.

- Ut ifra det vi vet, skal det ikke være noen alvorlig personskade, sier Ebbe Kimo, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Like etter klokken 15.30 opplyser politiet at tre personer blir sendt til legevakt for sjekk.