Redningsaksjon i Nærøy – mann fløyet til Namsos sykehus

To tatt for fyllekjøring i Trondheim natt til søndag

- Viktig for oss å bevare «Sesam-sjela» - Man skal ikke tulle med Sesam

Her er alle Skandia Cup-finalene i opptak

Mann i 30-årene anmeldt for råkjøring i Soknedal

Bilfører mistenkt for ruskjøring - truet politiet under trafikkontroll

Saken oppdateres.

Klokken 12.27 meldte politiet på Twitter at det var satt i gang en redningsaksjon i Nærøy. Det var en mann som hadde falt i sjøen ved et oppdrettsanlegg. Aksjonen ble koordinert av HRS Sør.

Første melding om hendelsen kom like over klokken 12. Det var da melding fra et fiskeoppdrett om en person som hadde falt i sjøen. Det ble sendt luftambulanse, redningshelikopter og redningsskøyte til stedet.

Det ble også rekvirert dykkere fra Rørvik som var på vei i egen båt.

Mannen ble hentet opp av vannet av melder eller en annen som var tilstede. Mannen pustet, og er sendt til Namsos sykehus i redningshelikopter, sier Redningsleder Edvard Middelthon.