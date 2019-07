Tok førerkortet etter påkjørsel bakfra på E6

Bilfører mistenkt for ruskjøring - truet politiet under trafikkontroll

Saken oppdateres.

Klokken 10.18 mandag formiddag fikk politiet i Trøndelag melding om en ulykke på E6 ved Åsen i Levanger.

- Tre biler er involvert i uhellet, og to av bilene er såpass skadd at de må berges med bilberger, sa operasjonsleder Stig Roger Olsen.

Bilberging var på stedet like etter klokken 11, sier innsatsleder Stig Viken på stedet.

- Til sammen fem personer er involvert i uhellet. Alle er sjekket av helsepersonell på stedet, og noen blir muligens tatt med til lege for nærmere sjekk, sier Viken.

- Den fremste bilen hadde fått motorstopp og blitt stående, noe bil nummer to har antageligvis oppdaget for sent - og endte inn i bakenden på den første. Den tredje bilen var på vei forbi i tofelten, men endte opp med å kollidere med bil nummer to, sier innsatsleder Viken.

Politiet gjorde avhør på stedet. Det ble førerkortbeslag til sjåføren som forårsaket påkjørselen bakfra. Det var ingen alvorlige personskader.

Bilene ble hentet og veien ble åpnet etter hvert.