Trafikkuhell på E6 i Levanger

Saken oppdateres.

Klokken 10.18 fikk politiet i Trøndelag inn en melding om et trafikkuhell på E6 Åsen i Levanger.

- Tre biler er involvert i uhellet, og to av bilene er såpass skadd at de må berges med bilberger, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen.

Han forteller at trafikken står i begge retninger, og at nødetatene er på vei for å iverksette opprydding og etterforskning.

Det er ikke meldt om noen alvorlig personskade.

- Det er uvisst hvor mange personer som er involvert og hva som har skjedd, sier Olsen.