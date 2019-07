Dekklager i Leksvik stod i full fyr

Husker du disse spillene? Her kan du spille dem igjen

Far dømt for uaktsomt drap etter trafikkulykke der datteren omkom

Bilister varsler om UP-kontroll: - Synes du det er ok å møte en fullastet semitrailer med en beruset sjåfør?

Brukte dykkere for å berge denne blomsten - nå har de fått pris

Da bilen vinglet fra side til side på E6, tok to andre bilister affære

Over 100 er på utgående kontrakt. Disse spillerne overrasker ekspertene mest

Trondheim kommune ønsker at du skal parkere bilen. Slik gikk det da kommunen selv skulle kutte utslippene

Saken oppdateres.

Brannvesenet rykket like etter klokken 6 tirsdag morgen ut etter en brannmelding fra Leksvik sentrum. Kort tid etter kunne de bekrefte at det brant i andre etasje i et forretningsbygg i sentrum.

- Det er et bilverksted nær sentrum, med et dekklager i andre etasje. Det er full fyr i dette dekklageret og mye røyk, fortalte operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt tidlig tirsdag morgen.

Det var ingen personer i bygget da brannen oppstod. Politiet opplyste klokken 7.40 at brannen er slukket og at brannvesenet har kontroll på stedet.

- Det var forbipasserende som varslet om røyk fra bygget. Eieren av verkstedet er varslet om det som har skjedd, forteller politiets innsatsleder på stedet, Vegard Jenshus Ravlo.

Brannårsaken er ukjent.