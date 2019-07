Full fyr i dekklager i Leksvik

Saken oppdateres.

Brannvesenet rykket like etter klokken 6 tirsdag morgen ut etter en brannmelding fra Leksvik sentrum. Kort tid etter kunne de bekrefte at det brant i andre etasje i et forretningsbygg i sentrum.

- Det er et bilverksted nær sentrum, med et dekklager i andre etasje. Det er full fyr i dette dekklageret og mye røyk, forteller operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt.

Det skal ikke befinne seg noen personer i bygget. Politiet opplyser klokken 7 at slukningsarbeidet er i gang, men at brannvesenet ikke har kontroll enda.

- Dette bygget ligger for seg selv like ved idrettsbanen, så det er ikke ingen umiddelbar for spredning, sier Kimo.