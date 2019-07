Politiet reddet utslitte turgåere i Stjørdal

Tre menn i Danmark tiltalt for innkjøp av droner til IS

I 20.30-tida torsdag kveld ringte to unge damer til politiet for å be om assistanse. De hadde lagt ut på tur tidlig på dagen fra Stjørdal sentrum og skulle først til Kvitfjellhytta, før de etter planen skulle fortsette Trøndelag på tvers.

Kontakt via mobiltelefon

Politioverbetjentene Kent Robert Lundemo og Karl Småland ved politiet i Værnesregionen fikk oppdraget med å bistå turgåerne.

- Vi hadde heldigvis telefonisk kontakt med jentene, og fikk de til sende oss et screenshot fra telefonen. Slik kunne vi se posisjonen deres og kjøre inn så langt som mulig på en bomvei i nærheten. Min kollega er veldig lokalkjent og kunne guide jentene mot en sti i området ved Ytteråsvatnet, forteller politioverbetjent Lundemo.

- De hadde møtt veggen

Røde kors ble også utkalt, men fordi politipatruljen lå en halvtime foran i løypa, valgte de å gå i mot jentene på den samme stien som de hadde styrt turgåerne mot.

- Det begynte å bli mørkt så vi begynte å gå innover. Etter knappe to kilometer møtte vi på dem i terrenget. Da hadde de gått i nesten tre mil og var helt utkjørt. De hadde rett og slett møtt veggen. De ble utrolig glade for å se oss og forklarte at de hadde blitt overrasket over hvor tungt det var å gå i det våte og ulendte terrenget, forteller Lundemo.

Tungt med ryggsekk og skuddsikker vest

De unge damene ble deretter geleidet tilbake til patruljebilen.

- Vi beroliget dem med at det var kort vei til parkeringsplassen og vi bar ryggsekkene deres tilbake. Sekkene var tunge så det ble en strabasiøs tur også for oss, selv om vi begge har erfaring fra befalsskolen og har gått våre turer med kart og oppakning i ulendt terreng. Vi kunne kanskje lagt igjen de skuddsikre vestene i bilen for de gjorde ikke turen lettere, flirer politioverbetjenten.

- Gjorde det rette

Turgåerne ble plukket opp av kjente på lensmannskontoret i Stjørdal sent torsdag kveld.

- De var nok for dårlig forberedt og undervurderte hvor tungt terrenget var. Jeg tror de fant ut at resten av turen Norge på tvers kunne vente til en annen gang. Men jentene gjorde det rette ved å ringe oss, redningsaksjonen endte jo veldig bra, sier Lundemo.