Bilbrann i Inderøy

Saken oppdateres.

Brannvesenet kjørte lørdag formiddag til en privatadresse i Inderøy etter melding om brann i en bil.

- Eierne av bilen hadde nettopp kommet hjem til bostedet sitt da det begynte å brenne. Bilen var parkert da brannen startet, opplyste operasjonleder ved politiet Håvard Høyem like etter at brannen ble meldt.

Bileieren opplyser til Adresseavisens fotograf at han oppdaget røyk under passasjersetet under kjøring. Det var mye røyk, men ingen stor dramatikk, ifølge eieren.

Brannen skal ha slukket av seg selv og brannvesenet har forlatt stedet.