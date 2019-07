Hitratunnelen åpen etter røykutvikling i buss

Svenskene har bestemt seg for hva togene i Trøndelag skal hete

Advarer mot falske Rammstein-billetter: - Ikke fall for fristelsen

Tobias hos Provincialen: - To jenter gikk inn i full slåsskamp. Da vi ryddet opp, fant vi dreadlocks utover hele dansegulvet

- Jeg ble så glad at det brusa litt - jeg ble helt varm inni meg

Leilighet i Udbyes gate solgt for 4,8 millioner kroner

Enebolig i Foldavegen solgt for 900 000 kroner

Johnny Peviks veg 11 solgt for første gang på 18 år

Saken oppdateres.

Det var meldt om røykutvikling fra bussen.

Brannvesenet melder at det ikke er snakk om brann, skriver politiet på Twitter klokka 17.55. Kolonnekjøring startet fra Hitra-sida av tunnelen cirka klokka 18. Klokken 21.05 melder Vegtrafikksentralen at tunnelen er åpen for normal ferdsen

Det var ingen passasjerer i bussen og tre sjåfører kom seg kjapt ut av tunnelen, skriver politiet.

Bussen sto 2-300 meter fra Hitra-sida. Brannvesenet var på stedet og har hentet ut tre sjåfører. De ble sjekket av helse og skal ikke være skadet, opplyser operasjonsleder Kamilla Engen ved Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk meldingen 17.22.

Det er ikke klart hvorfor bussen fikk motorstopp og hva røyken skyldes.