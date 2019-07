Vi drikker vond jobbkaffe og gremmes over venners feriebilder

Saken oppdateres.

Klokka 13.58 meldte politiet at en semitrailer hadde kjørt av veien ved Røskaft, sør for Horg kirke. Det ble bestilt en tungbilberger fra Oppdal for å hjelpe vogntoget opp av grøfta.

- Det er ikke meldt om at det fører til bilkø, skriver politiet på Twitter.

Klokken 16.32 melder Vegtrafikksentralen at traileren er berget, og det er fri ferdsel forbi stedet.