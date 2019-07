Voldsom natt til lørdag i Trondheim

- Jeg kjente at bilen gikk én meter rett opp i lufta

Saken oppdateres.

Saken oppdateres.

Slåssing I

Klokken 01.35 natt til lørdag ble det meldt om slåssing på et utested i Trondheim sentrum. En person ble sendt til legevakt med ei knekt tann, og en 18-åring ble innbragt til politihuset.

- Den innbragte er den antatte gjerningsmannen og han vil bli avhørt senere lørdag. Vi har også snakket med fornærmede og vitner på stedet, forteller operasjonsleder Stig Roger Olsen ved Trøndelag politidistrikt.

Slåssing II

Klokken 02.50 ble det meldt om bråk og slåssing utenfor Solsiden. En mann skal ha vært innblandet i flere voldshendelser.

- Han ble tatt med til legevakten fordi han hadde fått et kutt over øyet. Deretter ble han satt i arresten. Han vil også bli avhørt senere i lørdag, forteller Olsen.

Ruskjøring

Like før midnatt ble en mann i 30-årene stoppet av Utrykningspolitiet i Kongens gate i Trondheim.

- UP mistenkte at mannen var påvirket av narkotika og ble fremstilt for lege. Han ble fratatt førerkortet og vi har startet etterforskning i saken, opplyser operasjonslederen.

Travelt men normalt

Politiet har hatt en travel natt, men ikke travlere enn det som vanlig på denne tiden av året.

- Det er mange ordensforstyrrelser og amper stemning. Vi beslaglegger også en del narkotika på de som vi kommer i kontakt med. Denne helga har det ikke vært så mange store arrangementer, så det har nok vært litt roligere på grunn av det, tror Olsen.