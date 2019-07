Ekspresstog til Oslo forsinket over to timer etter dyrepåkjørsel

Her får Lionel Messi sitt første røde kort på 14 år

- Det blir ny kontroll her snart

Ellen (28) sine låter er spilt av over 70 millioner ganger

- Vi må etterlate oss en by vi kan være stolte over

Ny opptur for Magnus Carlsen – vant storturnering

To MC-førere kjørte av veien i Rennebu

Disse gutta går Norge på tvers til tross for uvær og vannkopper

- Han blåste til langt over lovlig verdi

Ekspresstog til Oslo forsinket over to timer etter dyrepåkjørsel

To personer i ATV-ulykke i Radøy

To MC-førere kjørte av veien i Rennebu

Saken oppdateres.

Politiet opplyser at de har fått melding om to motorsyklister som har kjørt av E6 ved Halland camping i Rennebu søndag kveld. De la ut melding på Twitter om ulykken klokka 20.15.

Oppegående personer

Det er ikke meldt om alvorlige personskader på noen av førerne, men trafikken står i begge retninger. Ulykken skal ha skjedd ved Halland camping, som ligger nord for Berkåk.

Runar Kvalshaug i Vegtrafikksentralen bekrefter politiets melding.

- Vi har ikke mer informasjon på nåværende tidspunkt, både politi og helse er på stedet.

Politiet melder via Twitter at det jobbes med å finne en effektiv måte å dirigere trafikken på. Helsepersonell melder om to oppegående personer på ulykkesstedet.

- Hasardiøst

Kari Merete Horne var vitne til de to sjåførenes kjøring rett før ulykken inntraff.

Hun befinner seg nå i den stillestående trafikkøen.

- Det var flere av de forbikjøringene som gjorde oss veldig engstelige, forteller Horne. Hun er ikke overrasket over ulykken, og karakteriserer kjøringen i forkant som «hasardiøs».

Klokken 20. 38 er politiet og brannvesenet på plass for å dirigere trafikken.