Tog fra Trondheim rev ned kjøreledning

Her får Lionel Messi sitt første røde kort på 14 år

- Det blir ny kontroll her snart

Ellen (28) sine låter er spilt av over 70 millioner ganger

- Vi må etterlate oss en by vi kan være stolte over

Ny opptur for Magnus Carlsen – vant storturnering

To MC-førere kjørte av veien i Rennebu

Disse gutta går Norge på tvers til tross for uvær og vannkopper

- Han blåste til langt over lovlig verdi

Ekspresstog til Oslo forsinket over to timer etter dyrepåkjørsel

To MC-førere kjørte av veien i Rennebu

Saken oppdateres.

- Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor på sine nettsider søndag kveld.

Pressevakt Harry Korslund i Bane Nor sier til Adresseavisen at hendelsen oppsto like før klokka 19.30.

- Lokfører meldte at sørgående ekspresstog fra Trondheim hadde revet med seg den strømførende kjøreledningen på vei inn mot Vinstra stasjon.

Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er det 300 togpassasjerer som er rammet.

- Vi har ikke fått oversikt over omfanget av skaden, men mannskap og maskiner har vært på plass i en halvtime-tre kvarter allerede, sier Korslund klokka 22.00.

Vy har iverksatt bussforbindelse mellom Vinstra og Ringebu. De snur et tog og sender det i retning Oslo. Men problemet vil også ramme passasjerer på nordgående tog.

- Det er søndag i ferien, og jeg vil tro det er mye passasjerer om bord i togene i begge retninger, sier han.