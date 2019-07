Mann til sykehus etter ATV-ulykke

Isak fra Trondheim har blitt streamet over ti millioner ganger

Saken oppdateres.

Føreren var en mann i 50-årene, som kjørte av veien ved Vågsenget.

- Det var mannen selv som meldte inn om at han hadde kjørt av veien, sier operasjonsleder Anlaug Oseid.

Mannen klagde på ryggsmerter da han ringte inn ulykken.

- Nødetatene på stedet har fortalt at pasienten er ved bevissthet og at han trolig har pådratt seg bruddskader. Vedkommende har også kanskje vært bevisstløs på et tidspunkt. Han veltet med firhjulingen, men vi vet ennå ikke hvorfor, forteller politiet klokken 16.40.

Den involverte vil bli flydd til sykehus med luftambulanse.

Politiet gjør undersøkelser på åstedet.

Det skal ikke være noen trafikale problemer i forbindelse med ulykken.