Skrev ut 19 forelegg i E6-kontroll

Saken oppdateres.

Det var to enheter fra UP som gjennomførte fartskontrollen tirsdag kveld. De hadde tatt oppstilling ved Gullvåg camping i Soknedal. Der ble E6-trafikken kontrollert fra klokken 20 til klokken 22.

Det førte til at mange bilførere fikk med seg prikker i førerkortet: Resultatet ble 19 forenklede forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 109 km/t i 80-sonen.

- Dette er E6, og her er det høy trafikk. Nå er det i tillegg ferietrafikk og litt bedre vær, og da øker gjerne farten. Det er bra UP er ute og kontrollerer, slik at farten holdes noenlunde innenfor grensen, sier Gaasvik.