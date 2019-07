Leteaksjon etter savnet turgåer på Fosen

Dovrebanen gjenåpnet for trafikk

Saken oppdateres.

Ifølge operasjonsleder Anlaug Oseid ved Trøndelag politidistrikt er det torsdag morgen tett tåke i området. Leteaksjonen vil bli opptrappet i løpet av dagen.

Mannen i 60-årene, som er savnet, var sammen med en kamerat og padlet nord på Fosenhalvøya onsdag.

Helikopter måtte snu

- De tok kanoen opp av et vann, dro den opp i vannbredden og skulle gå videre da de kom bort fra hverandre, sier operasjonsleder Anlaug Oseid til Adresseavisen klokken 06.00 torsdag morgen.

Politiet opplyste på Twitter natt til torsdag at mannen er savnet i området Finnbruskaret, Kastbotnvatnet, Selavatnet.

Oseid opplyser at mennene kom bort fra hverandre i 19.00-tiden. Overfor NTB sier hun at politiet ble kontaktet av kameraten til den savnede i 22.15-tiden onsdag. Et Sea King redningshelikopter ble da sendt til området med en hundeekvipasje fra politiet.

Helikopteret hadde varmesøkende kamera og ble satt inn i søket.

- På grunn av tett tåke ble helikopteret dimmitert, sier Oseid og opplyser at det er planen at helikopter skal settes inn i letingen igjen i 10.00-tiden.

Har lett i stort område

I 06.00-tiden er det 12 personer som leter etter den savnede mannen i området.

- Det er mannskap fra Norsk folkehjelp og Norske redningshunder samt Røde Kors. Det er nå to nye politihunder på vei til stedet, sier Oseid, og legger til:

- Det er lett i et stort område ved der de to skulle ha møttes, men de har ikke funnet ham ennå.

- Er det forsøkt mobilsporing?

- Det er dårlig dekning i området, men Hovedredningssentralen er satt på saken for lengst. Vi har gjort alt vi kan gjøre - nå skal vi forsette det gode arbeidet vi har gjort i natt, sier Oseid.

Også turkameraten som varslet politiet er ute i terrenget i området, skriver NTB

Ifølge operasjonslederen var begge mennene kledd for tur og hadde utstyrt for å tilbringe natten ute.

På Twitter opplyser operasjonssentralen at den savnede skal gå med en ryggsekk, blå jakke og blå bukse.