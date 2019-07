Utforkjøring i Åfjord - fører klaget på smerter

Adegbenro må stå over mot Viking

Saken oppdateres.

Det var politiet i Trøndelag som på Twitter meldte om utforkjøringen ved Mørrivatnet i Åfjord kommune klokken 07.02 lørdag.

- En bil har kjørt av veien. Nødetatene er på vei til stedet, het det i tweeten.

Operasjonsleder Ebbe Kimo ved Trøndelag politidistrikt opplyser at føreren i 20-årene har opplyst at han måtte foreta en unnamanøver da det kom et rådyr foran bilen.

- Det er ikke noe som tyder på at det har vært høy hastighet. Føreren klagde på litt smerter i brystkassa. Bilens airbag var utløst, sier operasjonslederen.

Både brannvesen og ambulanse rykket ut og føreren fikk helsehjelp på stedet.

Da Adresseavisen snakket med operasjonssentralen cirka klokken 07.40, var bilen i ferd med å bli fjernet fra stedet.