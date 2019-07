Semitrailer kjørte av veien i Åfjord

Maja og Emelie fikk en vill idé - tre måneder senere har de 200 kunder over hele landet

Saken oppdateres.

Det var klokken 13.32 politiet i Trøndelag meldte at de rykket ut til melding om en semitrailer som hadde kjørt av veien på fv. 715 litt sør for Åfjord.

- Det tyder på at sjåføren har kommet for langt ut på asfaltkanten som da har gjort at han har havnet utenfor veibanen. Det er ikke meldt om personskader, bare materielle skader på rekkverket. Politiet har vært der og etterforsket og opprettet sak, forteller Stian Sesseng, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.