Flere innbrakt for vold i Trøndelag

Saken oppdateres.

Like før klokken fire lørdag morgen fikk politiet i Trøndelag inn en melding om at en person hadde blitt slått ved en privatadresse i Trondheim. Politiet dro til stedet med patruljehund, og fant en bolig hvor det var flere personer like ved.

- Det er uvisst hvem som var gjerningspersonen. Den ene personen på festen nektet å oppgi personalia, og ble anmeldt, sier operasjonsleder Kirsten Bergstrøm.

Han som ble slått ble ikke alvorlig skadd.

Tjue minutter senere fikk politiet inn nok en melding om slossing, denne gangen i Steinkjer. Meldingen kom fra AMK, og gikk ut på at det foergikk slossing på Følingstua camping. Ambulanse og politiet dro til stedet, hvor kun fornærmede var tilstede.

- Vedkommende ble kjørt for en undersøkelse på Levanger sykehus. Han var våken da politiet kom til stedet, sier Bergstrøm.

Mistenkte skal ha dratt fra stedet i en bil. Det blir opprettet sak og etterforskes videre.