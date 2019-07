Stenger vei på Fosen på grunn av skade

Trenger du et sted å bo til høsten? Her er det billigst å leie i Trondheim akkurat nå

Saken oppdateres.

Lørdag formiddag valgte Vegvesenet å stenge deler av riksvei 755 mellom Leksvik og Vanvikan. Politiet ble tipset om skade på veien av publikum. Statens vegvesen mistenker at det kan være undergraving av veien, altså skader på konstruksjonen.

- Vi må få undersøkt om det er noe skade på konstruksjonen under asfalten, før vi vet når den kan åpnes igjen, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen Pål Haugbro.

Han forteller videre at det kan være vann som har vasket bort noe under asfalten. På mandag kommer det en geolog som skal ta nærmere undersøkelser av veien. Da vil de få en ny oppdatering om når veien kan åpnes igjen.

Statens vegvesen opplyser om at det er omkjøring via fylkesvei 715 over til fylkesvei 6838, via Kråkmoen.