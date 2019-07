Politiet i Stjørdal vil snakke med alle som var ute i sentrum i timen før det begynte å brenne

Grytidlig fredag morgen i forrige uke ble det meldt om brann i flere søppelkasser i Stjørdal sentrum. Det brant også i flere større søppelkasser som stod ved et boligkompleks. Her spredde brannen seg til bygget og åtte leiligheter ble ubeboelige. Ifølge brannvesenet var det bare flaks at ingen av beboerne ble skadet.