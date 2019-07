Godstog sporet av

Her mener Søderlund at han skulle hatt straffe

Saken oppdateres.

Twittermeldingen fra politiet kom kl. 18.03.

Politiet opplyser om at det ikke er noen personskade.

Politiet opplyser kl. 18.16 om at trolig én container skal ha havnet i elva.

Nødetatene er på vei til stedet

Nær Bjørnstad

Namdalsavisa opplyser om at avsporingen skal ha skjedd like nord for Bjørnstad i Namsskogan.

Kilder sier til Namdalsavisa at avsporingen skal ha skjedd i en sving, antakelig på vei sørover og at godstoget har mange vogner.

Avisen har fått opplyst om at skinnegangen nylig skal ha blitt utbedret, og det spekuleres i om det kan ha gått varmgang i skinnene som kan ha bidratt til avsporingen.

- Uklart hva som har skjedd

Operasjonsleder Håvard Høyem bekrefter at det har vært en avsporing ved Bjørnstad.

- Helse og brannveset er på stedet, og har såvidt snakket med lokfører. Det er uklart hva som har skjedd, sier han.

Pressevakt ved Bane NOR sier at de heller ikke har videre opplysninger om hva som har forårsaket avsporingen.

- Vi har kun opplysninger om sted og tid, sier hun.