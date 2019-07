Råkjøring på E6, avfallstyveri og festbremsing

Her holder Konradsen liv i Europa-drømmen

Saken oppdateres.

Natt til torsdag stoppet politiet en bilfører på Skogn som ble målt til en hastighet på 162 kilometer i timen i 90-sonen.

- Det var en sivil politibil som opppdaget bilen i høy fart, og de fikk gjort en måling. Føreren, en lokal mann i 20-årene, ble stoppet og han erkjente forholdet og samtykket i førerkortbeslag på stedet, forteller operasjonsleder Bernt Tiller ved Trøndelag politidistrikt.

Føreren blir anmeldt for forholdet, og kan vente seg både bot og fengsel på grunn av den høye hastigheten.

Avfallstyv i Stjørdal

I Stjørdal oppdaget en vekter at det var klippet hull i et gjerde på et avfallsanlegg. Politiet dro til stedet og møtte en kjenning i nærheten.

- Mannen i 40-årene ble avhørt på stedet, men erkjente ikke å ha vært inne på det lukkede området. Det lå en del saker i nærheten som vi mistenker at han vært inne på avfallsanlegget og stjålet. Folk har forskjellige interesser, konstaterer operasjonsleder Tiller.

Mannen ble anmeldt og dimitert.

Høy lyd i byen

Politiet i Trondheim har rykket ut på flere meldinger om høy lyd i løpet av natten.

- Det er varmt og folk fester med vinduene åpne. Derfor har vi vært nødt til å dra ut å dempe lydnivået ulike steder i byen, forteller Tiller.