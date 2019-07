Vi trenger din hjelp til å finne de beste badestedene

Etterlyser to ukjente personer etter brannen i Stjørdal

Over 3000 har fått tilbud om ledige studieplasser

Løfter 50-kilos steiner så svetten siler, men får kjeft for at ikke metrobuss-holdeplassen er ferdig

Navneforsker: Her er syv navnetrender som gjelder nå

Rekordsterkt høytrykk over Trøndelag forbløffer: - Kan knapt huske at jeg har sett noe lignende

Etterlyser to ukjente personer etter brannen i Stjørdal

Saken oppdateres.

Torsdag ble landets høyeste temperatur klokken 13.00 målt i Trøndelag. I dagene fremover fortsetter tropevarmen, så det vil være all grunn til å kjøle seg ned i vannet. Men hvor er det best å bade?

Vi trenger din hjelp for å lage en guide til gode badeplasser i Trondheim og Trøndelag.

Hva er din favorittbadeplass? Hvor er det bra å bade, og hvorfor?

Er det best i en vik ved sjøen, i et tjern på fjellet, eller kanskje et helt annet sted.

Send oss et bilde, skriv navnet på stedet (og eventuelt hvordan man kommer seg dit) og noen setninger om hvorfor akkurat ditt badested er så bra.

Du kan sende oss ditt tips her.

Artikkelen vil oppdateres fortløpende gjennom uken.