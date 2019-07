Når det oppfordres til å velge kollektivt i stedet for elbil, er man ute på tynn is

Fare for solslyng fører til forsinkelser

Hetebølgen i Trøndelag fører med seg problemer for togtrafikken i Trøndelag. Varmt vær fører til at stålet i jernbaneskinnene utvider seg og blir utsatt for påkjenninger som kan ødelegge skinnegangen, såkalt solslyng

- Der det er fare for solslyng må vi kjøre togene våre saktere. Vi tilpassser farten på de ulike strekningene etter anvisninger fra Bane Nor. Hvor store forsinkelser det blir vil variere, opplyser Gina Scholz, pressevakt i Vy til Adresseavisen.

Nedsatt fart på Nordlandsbanen

I Trøndelag er det fredag formiddag nedsatt hastighet på Nordlandsbanen mellom Stod i Steinkjer kommune og Agle i Snåsa. Årsaken er fare for solslyng.

- Dette er en strekning på cirka fem mil der maksimal hastighet er satt til 40 kilometer i timen, opplyser pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor.

Bane Nor har nå høynet beredsakapen med tanke på solslyng i Trøndelag.

- Vi har mannskaper ute som inspiserer banestrekningene. Varmt vær fører til at at vi må ha økt årvåkenhet overfor faren for solsyng, sier Wang.

Stengte strekninger

Nordlandsbanen er sperret mellom Namsskogan og Majavatn etter godstogulykken torsdag kveld. Togselskapet Vy har satt opp buss for passasjerer forbi ulykkesstedet. Bane Nor er usikre på når banen er åpnet igjen, men i beste fall kan det skje på mandag.

Det er antydet at årsaken til ulykken kan være solslyng på skinnegangen.

Meråkerbanen mellom Hell og Storlien har allerede vært stengt i et par dager på grunn av solslyng-fare.

