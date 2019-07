Trafikkulykke på Glåmos

Fare for solslyng fører til forsinkelser

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag opplyser i en twittermelding om at nødetater har rykket ut til melding om trafikkulykke. Et kjøretøy skal ha kjørt av veien og over toglinja.

- Det er store skader på bilen. Politi, ambulanse og brannvesen er på vei til stedet, opplyste operasjonsleder Trond Volden ved politiets operasjonssentral.

Kl. 19.55 opplyser Volden om at ambulanse er på stedet. En person er skadet, men tilstanden er ikke alvorlig.

Volden sier at trafikken i området går som normalt.

Han opplyser om at togleder er informert om at det kan være skader på toglinja.