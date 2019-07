Se hvordan Knut Egil kjøler seg ned når han klipper gresset i over 30 grader

Badetemperaturene er så høye at Yr har gått varmt

Tredje dag på rad over 34 grader i Trøndelag

Bane Nor forventer å kunne åpne strekningen ved Namsskogan mandag

Strammere økonomi for fylket: - Ingen skal miste sin nærskole

Norsk 16-åring vant Fortnite-VM - får 25,7 millioner for bragden

Se hvordan Knut Egil kjøler seg ned når han klipper gresset i over 30 grader

Saken oppdateres.

– Hele veien skal være klar for åpning mandag, sier pressevakt Britt-Johanne Wang i Bane Nor til NTB lørdag kveld, etter at Bane Nors prognose ble kjent lørdag kveld.

Videre opplyser hun at sørsiden er ferdig ryddet. Arbeiderne har lørdag kveld pause, før arbeidet skal starte opp igjen klokken tre natt til søndag.

– Det har vært et komplisert område å jobbe i, og derfor har man måttet ta dette skritt for skritt, sier Wang.

LES OGSÅ: Havarikommisjonen har avsluttet undersøkelsene i Namsskogan

Bane Nor varsler at en ny oppdatering vil komme søndag.

Stengt siden torsdag

Nordlandsbanen har vært stengt mellom stasjonene Namsskogan og Majavatn etter at et godstog sporet av torsdag ved 17-tiden. Lokføreren, som var den eneste på godstoget, kom uskadd fra hendelsen. En rekke godskonteinere har ligget veltet ned mot elva Namsen som følge av avsporingen.

LES OGSÅ: Godstog havnet i elva i Namsskogan

40 beboere ble evakuert og E6 ble stengt i mange timer mens eksperter undersøkte en av godskonteinerne som inneholdt acetylen.

Havarikommisjonen undersøkte

Statens havarikommisjon ble tidligere lørdag ferdig med å undersøke ulykkesstedet.

– Vi fikk gjort de undersøkelsene vi ønsket og hadde planlagt. Det vil si at vi har undersøkt toget, de vognene som sto på sporet og de som ikke gjorde det, sa Kurt A. Olsen, som er leder for jernbane i Havarikommisjonen til NTB.

LES OGSÅ: Havarikommisjonens leder: - Det er snakk om betydelige skader

Data fra toget, skinnegangen og kommunikasjon mellom togledelse og lokfører vil også bli benyttet til å finne årsaken, ifølge Olsen.

– Vi har så langt ikke hatt tid til å gjennomgå materialet. Vi vil sammenholde dataene vi har fra toget, skinnegangen og taledata som vi vil få, før vi lander konklusjoner om årsak, sier Olsen.

Arbeidet med å gjennomgå dataene vil starte neste uke.

Berging startet

Den delen av toget som sto på sporet, ble kjørt bort fredag kveld, ifølge Olsen. Det betyr at de godsvognene som sporet av og som ligger utenfor sporet, fortsatt ikke er fjernet.

Dette bekrefter også pressevakt Wang i Bane Nor.

– Vi har startet bergingen. Første tog fra sør er fjernet, og så vil de ta neste vogn. Dette er det et bergingstog fra Trondheim som gjør, sier hun.

Klarte ikke skaffe transport

Vy jobbet fra ulykken inntraff torsdag med å skaffe andre transportmuligheter for folk som skulle reise strekningen mellom Grong og Mosjøen, men slet med å finne løsninger. Den 20 mil lange strekningen er høyt trafikkert i helga på grunn av Norway Cup, som startet lørdag, jernbanearbeid og solslyng på jernbaneskinner andre steder.

Manglende transportmuligheter førte til at flere reisende på denne strekningen ble overlatt til seg selv, skriver VG.

Lørdag fant Vy funnet en løsning for dagtogene, nemlig at busser og maxitaxier skal kjøre direkte mellom Grong og Mosjøen.