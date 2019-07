Rykket ut til bilbrann, avskiltet annen bil

Saken oppdateres.

En bil skal være fullstendig overtent ved fv. 72 Lysthaugen i Verdal. Politiet fikk melding om brannen 21.30 søndag kveld. Det skal ha vært eier av bilen som selv ringte og meldte om hendelsen.

- Fører av bilen fikk parkert i en busslomme og kommet seg ut. Bilen er fullstendig overtent, sier operasjonsleder Ola Breistrand ved Trøndelag politidistrikt.

Brannvesenet skal være i gang med slukningsarbeidet, men det er for tidlig å si hvor langt i arbeidet de er kommet.

- På grunn av at bilen befinner seg i et boligområde, og det er en del farlig røyk fra brannen, har vi bestemt oss for å sperre av området under slukningsarbeidet, sier Breistrand.

Politiet skriver på twitter klokken 22.00 at de slipper trafikk sporadisk forbi stedet.

Klokken 22:45 melder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt at brannen er slukket og bilen er tauet bort.

Det blir opprettet sak på forholdet.

Avskiltet vitne til bilbrannen

Bilbrannen i Verdal produserte såpass mye røyk at nysgjerrige bilister kjørte nærmere for å se på. Det skal ha kostet en forbipasserende dyrt.

- Vi fikk melding om lyder som minnet om skudd som senere viste seg å være en bil, forteller operasjonsleder Trond Hangaas ved Trøndelag politidistrikt.

Lyden viste seg å være en annen bil i området, som bestemte seg for å følge med på bilbrannen.

- Sjåføren av denne bilen hadde ikke gyldig førerkort, forteller Hangaas

Bilen ble begjært avskiltet på stedet, og fikk politieskorte tilbake.

- Det blir også opprettet sak på dette forholdet, avslutter Trond Hangaas.

