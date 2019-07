Kvinne døde i badeulykke i Steinkjer

Elleve forelegg for smugling

Saken oppdateres.

Klokken 14.33 mandag ettermiddag fikk politiet i Trøndelag inn en melding om en ulykke i forbindelse med bading i Steinkjer. Brann, helse og politi rykket ut til stedet.

- Det er en voksen dame som er involvert i ulykken. Helse er på stedet og driver førstehjelp, sa operasjonsleder Wenche Johnsen hos Trøndelag politidistrikt.

Johnsen fortalte at tilstanden til kvinnen var kritisk, og at kvinnen var livløs da nødetatene kom til stedet. Klokken 15.39 meldte politiet at kvinnen dessverre er død.

- En av vitnene som meldte til Ambulansemottaket sprang opp for å møte nødetatene og vise vei. Helse gjorde alt i sin makt for å redde kvinnen, men livet sto ikke til å redde, sier Johnsen rundt 16.30 mandag ettermiddag.

Kvinnen i 70-årene hadde adresse på Steinkjer. Ulykken skjedde rett innenfor Skarholmen.

- Det er et hytteområde rett ovenfor, så stedet er populært for hyttebeboere. Det var mange vitner til stede på denne badeplassen, sier Johhnsen.

Familien var også på stedet, eller ankom stedet kort tid etter ulykken opplyser hun.

- Vitner blir avhørt, og det blir opprettet en undersøkelsessak. Vi anser dette som en ulykke, og har ingen mistanke om at noe straffbart har skjedd, sier Johnsen.

Luftambulansen landet på stedet, og kvinnen fraktes nå til St. Olavs. Et kriseteam er på stedet og bistår nærmeste familie og vitner.

- Det er klart at dette oppleves som voldsomt dramatisk for folk som har vært på stedet. Det er rett og slett tragisk at det er så mange drukningsulykker når folk skal ut og kose seg, og nyte varmen, sier Johnsen.