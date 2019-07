Tidligere Manchester United-trener: – Det blir tøft for Solskjær

- Dette er en liten katastrofe for oss

Spådommene er dystre for kjøpesentrene, men i Trøndelag lever de ennå godt

Arkeologene har funnet et mystisk hjørne, som kan skjule en hemmelighet

Tidligere RBK-profil klar for ny klubb

Storkampen ryker for en av RBKs store formspillere

Ni forelegg under UP-kontroll på E14

Her kommer den kalde luften som får temperaturen til å stupe i Trøndelag fra tirsdag

To fortsatt på sykehus etter badeulykker i helga

- Dette er en liten katastrofe for oss

Storkampen ryker for en av RBKs store formspillere

Ni forelegg under UP-kontroll på E14

Saken oppdateres.

Det melder politiet på Twitter tirsdag ettermiddag.

Fire trafikanter fikk forenklede forelegg for ikke å bruke bilbelte, mens fem fikk forenklet forelegg for mobiltelefonbruk under kjøring.

Forelegget for mangel på bilbelte er 1500 kroner, mens gebyret for mobiltelefonbruk er 1700 kroner.

LES OGSÅ: Anmeldt for å ha en spesiell nøkkel til denne ATV-en

LES OGSÅ: Bilister varsler om UP-kontroll: - Synes du det er ok å møte en fullastet semitrailer med en beruset sjåfør?

LES OGSÅ: Mistet lasten 100 meter foran UP-patruljen

LES OGSÅ: Vegvesenet stilte seg opp på tre steder i Trondheim. Resultatet var nedslående.