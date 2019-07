Svorksjøen overlates til overlege for å bli friskmeldt

Saken oppdateres.

Søndag forrige uke ble folk og dyr frarådet av Melhus kommune å bade i Svorksjøen, da 40 personer hadde blitt dårlige etter å ha svelget vann mens de badet.

Tirsdag ettermiddag kom en pressemelding fra gjeldende kommune, da analysene av badevannet var klare. Flere av resultatene viser at deler av vannet har mengder av E. coli i seg.

2400 bakterier

- Noen av prøvene viser et E. coli-nivå på 2400 bakterier per 100 milliliter. Driveren av campingplassen er informert om nivåene, sier fungerende rådmann i Melhus kommune, Morten Bostad, i pressemeldingen.

På grunn av nivåene, ble det tirsdag bestemt at infiltrasjonsanlegget på campingen tas ut av drift, og avløpssystemet kjøres som lukket system.

- Det er tydelig at campingplassens avløpssystem ikke tåler aktiviteten vi har hatt den siste uka, sier Bostad.

Framover skal Melhus kommune tømme tanken minimum én gang i uka, og følge opp med nye vannprøver.

- Så vil det være opp til kommuneoverlegen å friskmelde vannet, avslutter rådmannen med i pressemeldingen.

- Katastrofe

Daglig leder ved Svorksjøen camping, Håvard Knubben, delte tidligere denne tirsdagen sin frustrasjon med Adresseavisen rundt bakterien som herjer i badevannet. Han måtte gå rundt og advare badegjestene lørdag forrige uke.

- Jeg snakket med alle besøkende, og fikk hengt opp plakater med advarsler. På søndag hadde nok de fleste fått med seg dette, for besøket stupte. Normalt kan det være over tusen badegjester her på en solskinnsdag, men på søndag var det knapt noen her, sa Knubben.

Den daglige lederen la også til at det viktigste er at folk ikke blir syke.

- Det er en liten katastrofe for oss driftsmessig, men det er verst for alle som er blitt syke, presiserte den tydelig pregede campingsjefen.