Fikk kontroll på skogbrann i Åsen

- Ingrid, du var et enestående forbilde for oss

- Ingrid, du var et enestående forbilde for oss

Saken oppdateres.

- Nødetatene rykker ut til melding om skogbrann i Åsen, skrev politiet i Trøndelag på Twitter klokken 16.46.

Operasjonsleder Ola Breistrand i Trøndelag politidistrikt forteller klokken 16.50 at politiet ennå ikke har kommet frem på stedet.

- Noen meldere er på stedet og forsøker slukking. Det blåser litt, sier Breistrand.

Like over klokken 17 meldte politiet på Twitter at nødetatene var fremme, og at brannen var av et lite omfang som brannvesenet hadde kontroll på.

Bjørn Ronny Selnes ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag kunne like før 17.30 fortelle at det var ingen åpne flammer på stedet.

- Alle nødetatene er på plass, og de har på vann og skum nå. Det er litt røyk, og ingen fare for spredning, sier Selnes.

Brannen skal ha vært på et område på rundt 20 ganger 20 meter.

Politet melder på twitter klokken 17.45 at brannen er slukket, og at nødetatene forlater stedet. Ingen ble skadet i brannen.