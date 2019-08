- Ingrid, du var et enestående forbilde for oss

Saken oppdateres.

Etter at det klokken 14.00 ble kjent at Malvik-ordfører Ingrid Aune døde av skadene hun pådro seg i båtulykken i Namsos natt til torsdag, har flere uttrykt sin sorg på Facebook.

- Ingrid❤️ Du var et enestående forbilde for oss. Få har hatt et så ekte engasjement for fellesskapsverdier og solidaritet som deg. Du var en av de fremste i vår bevegelse på internasjonale spørsmål, som gjerne ofte ble frontet her på Utøya, skriver AUF Trøndelag på sine Facebook-sider.

- Selv om vi så gjerne skulle hatt deg med oss i kommende kamper, lover vi å videreføre ditt engasjement og fortelle om det brennende hjertet ditt til AUFerne som kommer etter oss. Takk for alt. Alltid AUFer, skriver fylkeslaget.

LES OGSÅ: Malvik-ordfører og kommunepsykolog i Namsos døde i båtulykke

LES OGSÅ: Trøndelag Ap: - Stor sorg

LES OGSÅ: - Vi hørte et forferdelig brak

LES OGSÅ: – En tragisk hendelse som gjør inntrykk