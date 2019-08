Skogbrann i Levanger

Nordstad Moen vil slette 29 år gammel rekord: – Dette er en drøm for oss

Saken oppdateres.

- Nødetatene rykker ut til melding om skogbrann i Åsen, skriver politiet i Trøndelag på Twitter klokken 16.46.

Operasjonsleder Ola Breistrand i Trøndelag politidistrikt forteller klokken 16.50 at politiet ennå ikke har kommet frem på stedet.

- Vi mottok melding om brannen klokken 16.30. Noen meldere er på stedet og forsøker slukking, sier Breistrand.

Ifølge ham blåser det noe, og faren for spredning til hus er ennå ikke kjent.

Like over klokken 17 melder politiet på Twitter at nødetatene er fremme på stedet.

- Lite omfang som brannvesenet har kontroll på, skriver politiet.