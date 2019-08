Slik minnes de Ingrid Aune

Rita Ottervik, ordfører i Trondheim

Ivar Vigdenes, ordfører i Stjørdal

Arbeiderpartiet

Trøndelag Ap

Linda Hofstad Helleland, stortingsrepresentant Høyre og visepresident i Wada

Et alt for kort liv. Likevel satte hun dype spor. Et varmt menneske.

Et forbilde for mange jenter og kvinner i politikken.

Ufattelig trist at Ingrid Aune har gått bort.

Gode minner fra Malvik riviera som hun var så stolt av. pic.twitter.com/Zo1u2SK1PO