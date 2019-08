To til sykehus etter at båt traff skjær i Namsos

Debatt: Leon (21): - Hvorfor har vi ikke buss for en tier under festivalsommeren i Trondheim?

Saken oppdateres.

Alle nødetater rykket ut etter at et vitne meldte om et høyt smell ved 01.43-tiden natt til torsdag.

En fritidsbåt gikk på et skjær utenfor Namsos, og en kvinne i 30-årene og en mann i 40-årene ble fraktet til Sykehuset Namsos kort tid senere.

- Både politi, brann- og redningstjenesten, ambulanse og redningsskøyta rykket ut innen relativt kort tid, forteller operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Alvorlig skadd

På et skjær i fjorden utenfor Namsos fant nødetatene daycruiseren godt oppe på land. Paret om bord, en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene, fremsto som alvorlig skadd.

– En person på land ringte politiet klokka 01.43 og fortalte om et høyt smell ute i sjøen og motoren som fremdeles gikk etterpå. Alle nødetater ble varslet, inkludert redningsskøyta, sier operasjonsleder Wenche Johnsen i Trøndelag politidistrikt.

Begge de skadde ble fraktet i båt til land og videre til Sykehuset Namsos i ambulanse, hvor de torsdag morgen fremdeles var under behandling. Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere skadeomfanget på de to involverte.

Ifølge Namdalsavisa er ikke de to skadde avhørt.

- Båten hadde store materielle skader, og motoren gikk fremdeles da nødetatene kom til ulykkesstedet, fortsetter Johnsen.

Gjennomførte søk etter flere

Operasjonslederen forteller at de var usikre på om det var flere involverte i ulykken.

- Vi foretok et søk i området for å forsikre oss om at det ikke var flere involverte. Det var gode forhold i søket, og etter en god stund konkluderte vi med at det kun var de to skadde involvert, sier Johnsen.

Klokka 04.42 meldte politiet at de avsluttet søket. Det ble konkludert med at ingen flere hadde vært med båten da ulykken skjedde.

- Nå frakter politi og redningsskøyta båten tilbake på land, og det vil bli gjort undersøkelser i forbindelse med saken.

Operasjonslederen legger til at de skadde er eier av båten, og pårørende er varslet. Det vil bli opprettet sak på forholdet.

NA opplyser at nødetatene har forlatt stedet i seks-tida torsdag morgen, og at de nå avventer til sjøforholdene blir slik at de kan ta av båten fra skjæret.