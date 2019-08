Redningsaksjonen etter båtulykken minutt for minutt

Jørgen (27) deltar i ekstremtriatlonen Norseman for å matche romkompisen – her er tipsene for å begynne med triatlon

Fredag sendte politiet ut en pressemelding om etterforskningsarbeidet som fortsatt pågår. Sammen med havarikommisjonen skal politiets teknikere fredag undersøke både ulykkesbåten og Lokkarskjæret, der den 21 fot store båten gikk på grunn natt til torsdag.

Politiet håper blant annet at en kartplotter om bord i båten skal gi nye svar om farten og ruten.

Her er politiets oversikt over redningsaksjonen minutt for minutt:

REDNING PÅ SJØ/HAV LOKKARSKJÆRET SAR 2019-S-3217 31.07.19

Kl. 01:43: Det begynner å ringe på ICCS.

Kl. 01:44: Oppdraget loggført i PO. Første opplysning fra melder var at hun hørte en båt som raste forbi og hørte smell. Melder ringte fra Varpnesvegen. Oppdraget ble loggført på denne adressen, da vi vurderte det til nærmeste punkt patruljen kunne komme seg i bil.

Kl. 01:46: kommer informasjon om at melder hører en motor som går. OP skjønner at dette er snakk om redning og iverksetter SARVARSLING umiddelbart. SARVARSLING er satt på i loggen kl. 01:46.

Kl. 01:47 sier HRS i konferansen at de sender redningsskøyta ASAP.

Kl. 01:48 skriver OP inn i loggen at det trolig er snakk om Lokkarskjæret.

Oppmåling i Tellus viser at det er 465 meter i luftlinje fra Varpnesvegen til midt på Lokkarskjæret.

Det ble enighet i konferansen mellom OP og HRS at SAR2 skulle brukes på oppdraget. SAR1 var ikke frigitt enda fra redningsoppdrag i Femundsmarka. SAR2 er satt på kl. 01:50.

Kl. 01:50: N05 satt på oppdraget.

Kl. 01:51: HRS sier i konferansen at Redningsskøyta har 30 min. beredskap.

Brann ringer tilbake, og kl. 01:54 loggfører OP, som sitter i konferansen at brann sier at de har båt på havna.

N05 har snakket med Fagsentral brann, som sier at de fikk varslet kl. 01:56.

Kl. 01:57 sier brann i konferansen at de ikke har dykkere, kun til overflatesøk.

Kl. 01:57: N05 på stedet.

Kl. 01:58: IL helse melder i SAR2 at han har privat båt, en Buster på Spillum, som han kan hente. Gjør dette.

Kl. 02:00: NLA koordinator sier i konferansen at NLA kan fly opp dykkere fra Trondheim med ETA om 40 min.

Kl. 02:03: HRS sier i konferansen at Redningsskøyta er på tur fra Namsos.

Kl. 02:03: N05 melder i SAR2 at de har funnet en båt de kan ro ut med.

Kl. 02:06: Redningsskøyta melder seg i SAR2 og er på veg.

Kl. 02:07: OP forsøkt å ringe Avinor Namsos Lufthavn for å skaffe båt, ikke svar.

Kl. 02:09: N05 melder i SAR2 at ILKO blir på land inntil videre.

Kl. 02:09: IL brann melder at 4 mann har forlatt Namsos, og at IL brann møter i ILKO.

Kl. 02: 11: AMK melder i SAR2 at ambulansen ser en båt ca. 50 meter nord for skjæret i sjøen. Ser ingen personer.

Kl. 02:13: Redningsskøyta på stedet og melder i SAR2 at båten står støtt og at de får folk over i ulykkesbåten for å sjekke den.

Kl. 02:15: Redningsskøyta melder i SAR2 funn av to personer i båten og at de trenger personell ut.

Kl. 02:16: IL helse melder i SAR2 at han er på stedet i privat båt med to ambulansemedarbeidere om bord om 1 min.

Kl. 02:18: Redningsskøyta melder i SAR2 at det er to personer om bord, bevisstløs. En mann og en kvinne.

Kl. ca. 02:21: HLR i gang på begge pasienter. (Redningsskøyta meldte inn dette til OPS kl. 03:04).

Kl. 02:32: N05 melder i TG INFO at de har fått en person på land. Han blir fraktet i ambulanse til Namsos sykehus.

Kl. 02:38: AMK melder at pasient nr. 1 er på Namsos sykehus om 3 min.

Kl. 02:41: N05 melder i TG INFO at de har fått en kvinne på land, pågående HRL, fraktes til Namsos sykehus.

Kl. 02:42: AMK melder i SAR2 at første person er på sykehuset.

Kl. 02:51: Redningsskøyta melder at båten må ha truffet et skjær før Lokkarskjæret.

Kl. 03:13: Redningsskøyta melder i SAR2 at de har funnet bankkort tilhørende Ingrid J Aune født i 85 i båten.

Kl. 04:50: ODL snakker med N05 på tlf. og får informasjon om at Evensen er bekreftet død.

Ut fra de tidspunkt som ligger i loggen tok det 32 minutt fra ICCS ringte på OPS til det var gjort funn av to personer i båt på Lokkarskjæret. Det tok ca. 38 minutt fra ICCS ringte til det var iverksatt HRL på begge personene.

