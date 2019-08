Tre menn i arresten etter tre ulike voldhendelser

Kapteinen sikret bortepoeng mot et nedrykksplassert Sarpsborg

Saken oppdateres.

Det ble en travel natt for politiet, natt til søndag. Blant annet måtte Trondheims-patruljene rykke ut til to voldhendelser på utesteder i Midtbyen i Trondheim med kort tids mellomrom.

- Vi fikk den første meldingen 00.31 og den andre åtte minutter etter, sier operasjonsleder Bernt Tiller i Trøndelag politidistrikt.

- God gammeldags slåsskamp

Den første hendelsen var en mann i 40-årene som ikke fulgte pålegg fra vakten på et utested, og det ble derfor bedt om bistand fra politiet.

- Her har vi ikke detaljene i hva som skal ha skjedd, men meldingen gikk på at mannen var voldelig mot en vakt på utestedet. Her blir det opprettet sak.

Åtte minutter senere fikk de en ny melding om en voldhendelse på et annet utested i Trondheim.

- En mann i 20-årene blir anmeldt for en slåsskamp inne på utestedet, fortsetter Tiller.

Mannen er allerede avhørt, ifølge operasjonslederen.

- Slik jeg forstår fra loggen skal det ikke være brukt gjenstander. En god gammeldags slåsskamp rettere sagt, sier Tiller.

Torgfest

På Levanger måtte en tredje mann tilbringe natten i arresten. Han ble kjørt til Trondheim etter det Tiller beskriver som et utfall mot en vakt.

- Jeg har ikke detaljene på hva som har skjedd, men han skal ha gjort såpass mye at mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse av patruljen på stedet.

Mannen i 40-årene blir avhørt i løpet av søndagen legger operasjonslederen til.

- Det har vært torgfest på Levanger i natt, og det la vi i politiet merke til. Vi hadde flere hendelser av ordensforstyrrelser og flere ble bortvist fra sentrum, legger Tiller til.

